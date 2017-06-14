صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء على اتفاقية أبرمت الشهر الماضي لتوريد أسلحة وذخائر موجهة بقيمة 510 ملايين دولار إلى المملكة.
وكانت المملكة قد أبرمت أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض في مايو الماضي عقوداً عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغت قيمتها 110 مليارات دولار.
وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن التجهيزات والخدمات التي ستحصل عليها المملكة، ستضمن أمن الخليج على المدى البعيد، وأن المعدات التي ستحصل عليها تندرج تحت 5 فئات، هي أمن الحدود، ومحاربة الإرهاب، والأمن البحري والساحلي، وتطوير القوات الجوية، والدفاع الجوي والصاروخي.
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