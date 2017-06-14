اقترض شاعر بمنطقة نجران مبلغاً من المال من رجل أعمال، للمساهمة في حملة “تفريج كربة” المعنية بإطلاق سراح سجناء المطالبات المالية بمنطقة نجران.
وأثناء إلقاء الشاعر ظافر الحمري كلمته على المنصة، ألقى أبياتاً شعرية حث فيها الحضور على التبرع وأعلن عن تبرعه بخمسة آلاف ريال، قبل أن يوجه حديثه لأحد الحضور وهو رجل الأعمال محيميد بن صالح آل شرمة، ويطالبه بإقراضه 20 ألف ريال كي يساهم بها في الحملة، فوافق الأخير على الفور وسط تصفيق الحضور.
يشار إلى أن مجموع المبالغ التي تم جمعها وصلت إلى نحو 9 ملايين ريال، حيث تبرع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 4 ملايين ريال، فيما تبرع أمير منطقة نجران بـ300 ألف ريال، وتبرع نائبه بـ200 ألف ريال، إضافة إلى تبرعات من رجال أعمال.
وفق “أخبار 24”.
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