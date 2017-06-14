رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عددا من المخالفات والتجاوزات المالية، وتدني مستوى الخدمات في الوزارات، ورفعت بها تقريرا لجهات عليا.
وأكد تقرير “نزاهة” الذي نوقش بمجلس الشورى وفقا لـ”عكاظ”، وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في إمارة منطقة الجوف، وهدر للمال العام وتأخير تنفيذ مسار طريق “الفرشة، الريث، الحتو” بمنطقة عسير، الذي تشرف على تنفيذه وزارة النقل.
كما كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية ببرنامج الاستمطار للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالإضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وأشار التقرير إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لعام 1436-1437، حيث استقبلت 31 بلاغاً لتدني الخدمات الصحية، و34 بلاغا لتدني خدمات الطرق (النقل)، و84 بلاغا لتدني خدمات المياه، و216 بلاغا لتدني الخدمات البلدية، و21 بلاغا لتدني خدمات الاتصالات والتقنية، و19 لتدني خدمات التعليم، و9 لتدني خدمات الشؤون الإسلامية، و12 لتدني خدمات وزارة الداخلية، و17 لتدني خدمات أخرى.
وأورد التقرير أنه خلال مباشرة “نزاهة” لاختصاصها في الرقابة على موسم الحج، تم رصد قصور لـ (8) جهات حكومية مشاركة في موسم حج 1436.
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