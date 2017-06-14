أظهر حساب الهالك محمد حسن آل صويمل الذي عُثر على جثته مؤخراً بانفجار سيارة القطيف على موقع “انستغرام” صوراً تكشف سجله الإجرامي ومشاركته في عدد من العمليات الإرهابية وتردده على مواقع تدريب شبية بمواقع حزب الله اللبناني.
وأظهرت صورة نشرتها “عكاظ” نقلاً عن حساب الهالك آل صوميل خضوعه للتدريب مع آخرين في موقع يُرجح تبعيته لكتائب حزب الله اللبناني، كما نقلت صور أخرى أفكاره ومعتقداته من بينها ولاؤه لعدد من قيادات حزب الله، إضافة إلى تنقلاته بين عدد من دول الجوار وتبنيه بعض العمليات الإرهابية وقتل رجال الأمن.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخراً نتائج فحص الحمض النووي للشخصين اللذين وجدت جُثتاهما داخل السيارة التي انفجرت قبل أسبوعين في القطيف بّينت أنهما المطلوبان أمنياً فاضل عبدالله محمد آل حمادة ومحمد حسن آل صويمل.
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