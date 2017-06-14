طالبت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس (الثلاثاء)، المتهمين بسقوط رافعة الحرم، بتجاوز الدفوع الشكلية خلال جلسات محاكمتهم المقبلة والدخول مباشرة في موضوع الدعوى.
وبيّنت مصادر أن المحكمة أبلغت المتهمين ووكلاءهم خلال جلسة أمس، بأن الجلسة المقبلة لن يتم فيها النظر بالدفوعات الشكلية وأنها ستنظر فقط في موضوع الدعوى، لافتةً إلى أن الجلسة عقدت بحضور المدعي العام وعدد من المتهمين، إلى جانب فريق الدفاع عنهم.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية استندت في توجيهها الأخير إلى قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، والذي شمل إلزام المدعى عليهم بتقديم دفوعهم الموضوعية اعتباراً من الجلسة المقبلة.وفق “أخبار 24”.
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