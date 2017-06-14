ذكرت مصادر أن رجل أمن أصيب في إطلاق نار ببلدة العوامية بمحافظة القطيف مساء أمس (الثلاثاء).
وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن رجل الأمن أصيب بطلق ناري من قبل مجهول في محافظة القطيف، فيما لم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن الواقعة.
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد أعلن مؤخراً عن استشهاد الرائد طارق بن عبداللطيف العلاقي٬ وإصابة رجلي أمن آخرين عقب تعرض دورية أمنية أثناء أداء مهامها بحي المسورة بمحافظة القطيف لاستهداف بعبوة ناسفة.
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