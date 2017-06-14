تبرع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع بمبلغ 2 مليون ریال لحملة “تفريج كربة” والتي تستهدف إطلاق سراح سجناء منطقة جازان من ذوي المطالبات المالية٬ فيما تمكنت الحملة من جمع ما يقارب من 7 ملايين ريال منذ فتح باب التبرعات أمس (الثلاثاء).
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الفنان فايز المالكي وأحد القائمين على الحملة، يعلن عن تبرع الأمير محمد بن سلمان ضمن حملة “تفريج كربة”٬ وذلك خلال تنظيم الحملة ملتقى جماهيرياً للإعلان عن فتح باب التبرعات للحملة.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد تبرع خلال الأيام الماضية بمبلغ 11 مليون ریال؛ لحملة إطلاق سراح سجناء عسير ونجران والحدود الشمالية من ذوي الاحتياجات الخاصة والمطالبات المادية.
وفق “أخبار 24”.
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