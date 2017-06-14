قال وزير الخارجية عادل الجبير، امس (الثلاثاء)، إن القائمة التي أعدتها المملكة والبحرين والإمارات ومصر، والتي تتضمن منظمات وأفراداً لهم علاقة بالإرهاب، وُزعت على دول العالم مع توضيح أسباب إدراج تلك المنظمات وأولئك الأفراد.
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية صنفت بعض الأفراد الموجودين في القائمة في وقت سابق كإرهابيين، وتدرس حالياً إمكانية تصنيف بقية الموجودين في القائمة.
ونفى الجبير وجود أي وساطة أمريكية لحل الأزمة مع دولة قطر، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت على أن الحل يجب أن يكون خليجياً وفي إطار مجلس التعاون الخليجي في أسرع وقت ممكن.
وفق “أخبار 24”.
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