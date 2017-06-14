أكد أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أنه لا يُمنع أحد من الصلاة ولا من دخول المساجد، بل يقدَم لهم كل ما يستطاع من خدمة.
وقال الفيصل: “الله سبحانه وتعالى شرّفنا بخدمة بيت الله وضيوفه، وكل من أتى إلى بيت الله، إلى هذا المكان المقدس”، داعيا الله أن يقبل عمراتهم وصلواتهم، وبالهداية إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين.
وأضاف: “يجب علينا أن نقول للمحسن أحسنت، وشكراً لكل من قام بدوره ومن بينهم قوات الأمن التي تحرس هذا المكان وتقدم كامل الخدمات الأمنية لقاصديه”، مقدما الشكر والتقدير للرئاسة العامة لشؤون الحرمين القائمة على إدارة المسجد الحرام واصفاً طريقة الإدارة بـ”المميزة”.
يُذكر أن الأمير خالد الفيصل كان قد تناول طعام الإفطار مساء هذا اليوم (الثلاثاء) مع رجال الأمن في المسجد الحرام، وأدى صلاة المغرب فيه أثناء جولته.وفق “أخبار 24”.
#فيديو#أمير_مكة لايمنع أحد من دخول #المسجد_الحرام
بل نقدم لهم كل مانستطيع لأنه اتى إلى بيت الله
وقد شرفنا الله بخدمة بيته وضيوفه#إمارة_مكة pic.twitter.com/6OOPeWM6z4
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ١٣ يونيو، ٢٠١٧
#فيديو 🎥#أمير_مكة أسأل الله أن يتقبل صلاة ودعاء
وعمرة كل من قصد بيته العتيق ”
وكل عمرة وأنتم بخير#إمارة_مكة pic.twitter.com/tOQFyEQTH2
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ١٣ يونيو، ٢٠١٧
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