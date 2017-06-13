إلحاقا لما تم نشره بخصوص قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بإعتماد المخطط التفصيلي لمحافظة الخرج.
توضح بلدية محافظة الخرج بأن المخطط التفصيلي للمحافظة قد تمت دراسته وطرحة من ضمن المشاريع المعتمدة لدى البلدية بأسم ” إعداد المخططات المحلية والتفصيلية لمدينة الخرج رقم ( 4/01/99/0604/101/004/19) ” والذي يهدف إلى العمل على رفع معدلات النمو الإقتصادي والاستثماري ومعدلات التنمية العمرانية والاجتماعية وكذلك الاستفادة من المواقع الإستثمارية وتمت متابعته مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن حتى تم اعتماده .
وتود البلديه عرض الخريطه والجداول للمواطنين الكرام التي من خلالها يتضح النظام المعتمد للشوارع والطرقات لأنظمة البناء المعتمدة في المحافظة .
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