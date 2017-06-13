ينعي مجلس ادارة النادي برئاسة المهندس حاتم باعشن باسمه ونيابة عن أعضاء الشرف وكافة منسوبي الاتحاد وجماهيره رئيس الاتحاد السابق غازي سلطان يرحمه الله الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة من العمل والكفاح لخدمة دينه ووطنه في عدة مجالات ومنها المجال الرياضي عبر ناديه الاتحاد.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
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