علمت مصادر أن إدارة الأهلي في انتظار بيان الاتحاد الروماني الذي يتعلق بإقالة المدرب الألماني كريستوف دوم بعد خسارة لقائه الأخير ضد بولندا، حيث كانت إدارة الأهلي قد فتحت خط المفاوضات مع دوم من جديد، خاصة أن الصحف الرومانية أكدت على إقالته وبدء البحث عن بديل له لخلافته.
يذكر أن الأهلي فاوض دوم قبل أكثر من شهر، وتوقفت المفاوضات عقب رفض الاتحاد الروماني الاستغناء عنه، وقدم الأهلاويون حينها عرضاً بقيمة 2 مليون ونصف يورو للمدرب لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وفي شأن متصل ذكرت مصادر (النادي) أنه تم عرض المدرب التشيكي جاروليم على الأهلي عن طريق أحد الشرفيين، لخلافة جروس، على اعتبار أنه مدرب يعرف الفريق والدوري السعودي جيداً، كما وأن نهجه يدعم طموح الأهلي حالياً وفق العناصر التي تمثل الفريق، غير أن مسيري الكيان أرجأوا ذلك لما بعد اتضاح الرؤية حول دوم، حيث سترتفع أسهم جاروليم في حال لم يوافق دوم.
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