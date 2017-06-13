قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بسجن مواطن 14 عاماً ومنعه من السفر لمدة مماثلة، بالإضافة إلى إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأدين المواطن باستباحة دماء غير المسلمين من المقيمين في المملكة، وتخزين صور ثكنات عسكرية، ومبايعة زعيم تنظيم داعش في تغريدات على حسابه في “تويتر”.
كما استقبل المتهم، طلبات على حسابه بتسهيل خروج أشخاص للقتال في سوريا، بالإضافة إلى تمجيده للعمليات الإرهابية التي نفذها إرهابيون يتبعون التنظيم الإرهابي داخل المملكة.
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