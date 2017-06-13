أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، عن استشهاد جندي أول من منسوبي قوات حرس الحدود في قطاع الداير بمنطقة جازان.
وأوضح أن الجندي أول متعب علي سعيد القحطاني استشهد بعد تعرض إحدى الدوريات لانفجار لغم أرضي أثناء قيامها بمهامها عند الساعة 09:00 من صباح اليوم (الثلاثاء).
وأشار المتحدث الأمني إلى أن الجهات المختصة بحرس الحدود باشرت التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع سلاح المهندسين، سائلاً الله أن يتغمد الشهيد بواسع مغفرته ورضوانه.وفق “أخبار 24”.
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