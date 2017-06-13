عرض برنامج “تم” المذاع على تليفزيون البحرين قصة حصة “أم أحمد”، امرأة بحرينية مكافحة تعمل مراسلة في إحدى المدارس وتراكمت عليها الديون ورُفعت ضدها قضية، إضافة إلى قيمة قرض من البنك يلزمها سداده.
وأوضح البرنامج أن أم أحمد تجتهد في العمل كل يوم لتوفر الحياة الكريمة لها ولابنها الوحيد أحمد، وأنها بسبب ظروفها اضطرت إلى الاقتراض، في حين قالت عنها المدرسات في مدرستها، إنها شخصية محبوبة من الجميع من المدرسات والإدارة والطالبات.
وأظهر البرنامج “أم أحمد” تجلس في أحد المولات، حيث تحدث لها شخص من داخل جهاز إلكتروني، معد من قبل البرنامج، حيث شرحت له حالها، وأن عليها ديونًا وقروضًا بنكية تراكمت بسبب الفوائد، وليس لديها إلا سرير فقط تنام عليه، فأخرج لها الجهاز قسيمة مجانية تستطيع بها شراء أثاث لبيتها، وقسيمة أخرى لشراء إلكترونيات، فبكت متأثرة، فقال لها المتحدث إن دموعها غالية.
ثم أخرج لها الجهاز قسيمة لشراء احتياجات شهر رمضان، وشيكا بكامل قيمة مبلغ الدين الذي رفعت بسببه القضية ضدها، وسط سعادة المرأة وبكائها، ثم فتح الجهاز وبه مبلغ مالي كبير، هو قيمة قرض البنك كاملًا، فانخرطت في البكاء.
وفق “أخبار 24”.
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