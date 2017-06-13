يؤدي رجال الأمن العام مهامهم في أرجاء المسجد الحرام وساحاته، لتقديم العون والمساعدة على مدار الساعة لضيوف الرحمن وبذل جهود إنسانية كبيرة لمساعدة قاصدي بيته الحرام من المصلين والمعتمرين والزوار.
وأظهرت صورٌ تلك الجهود الكبيرة، التي تبرز حرص رجال الأمن على المحافظة على أمن واستقرار ضيوف الرحمن، وتوفير الأجواء الإيمانية، حتى يتفرغوا لأداء شعائرهم بكل أمن وأمان وراحة واطمئنان.
ويؤدي أفراد الأمن واجباتهم في مشاهد إنسانية لمساعدة معتمر من كبار السن أو معتمرة على كرسي متحرك، فضلاً عن إرشاد آخرين ممن ضلوا الطريق إلى محل إقامتهم ومساعدة من يصاب منهم بالإجهاد أو ارتفاع درجات الحرارة.
ويبدي رجال الأمن العام سعادتهم الشخصية بتقديم ذلك العون والمساعدة للمعتمرين في إطار مهمتهم الأساسية للحفاظ على أمن جموع المعتمرين والمصلين وزوار المسجد الحرام.وفق “أخبار 24”.
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