أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم (الثلاثاء)، بأغلبية ساحقة اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة ومصر، والتي تنص على سيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير.
وستحال الاتفاقية بعد موافقة 35 نائباً من أصل 43 يمثلون أعضاء اللجنة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ثم تحال بعد ذلك إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
يشار إلى أن الاتفاقية وُقعت العام الماضي بين المملكة ومصر بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وفق “أخبار 24”.
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