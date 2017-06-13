قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، يوم أمس (الاثنين)، إن أكثر من 400 ألف مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود استفادوا من حملة “وطن بلا مخالف”.
وأوضح أن إجمالي عدد المخالفين الذين استفادوا من المهلة الممنوحة يبلغ 404 آلاف و235 مخالفاً، وذلك منذ بداية الحملة وحتى تاريخ 17 رمضان 1438هـ.
وأكد اللواء اليحيى أن الجوازات جهّزت أكثر من موقع في كل منطقة ومحافظة بالمملكة لاستقبال المستفيدين الراغبين في إنهاء إجراءات مغادرتهم، مشيراً إلى أن عدد المخالفين المغادرين عبر المنافذ الدولية تجاوز 100 ألف مخالف.وفق “أخبار 24”.
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