يقيم نادي الحي بثانوية ابن النفيس الكائن بحي الورود هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 / 9 / 1438 هـ وفِي تمام الساعة التاسعة والنصف برنامجاً تدريبياً عنوانه وظيفتي مستقبلي ضمن المسار الوظيفي في برامج اجازتي2 التي أطلقته وزارة التعليم للأستاذ عبدالعزيز السعيدي وستكون محاور الدورة عن كيفية التميز في العمل والية حب العمل والإبداع فيه ويستهدف هذا البرنامج مرتادي النادي حيث بلغ عدد المسجلين بالبرنامج 31 متدرب من المرحلة المتوسطة حيث سيكون للبرنامج جزء ثاني بعد عيد الفطر المبارك بمشيئة الله وسيكون مقر البرنامج في قاعة التدريب بالنادي .
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وظيفتي مستقبلي بنادي الحي بثانوية ابن النفيس بتعليم #الخرج
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