ضمن مباريات بطولة الشريف عبدالله بن محمد بن حسين الرمضانية السابعة المقامة على مجمع ملاعب ريم الدلم في المباراة الأولى تأهل فريق ليستر سيتي إلى نهائي البطولة بعد تجاوزه فريق المملكة بركلات الترجيح ٥-٤ في مباراة مثيرة حملت الإثارة والتنافس على خطف التأهل .
في المباراة الثانية تأهل فريق الفيصل إلى النهائي بعد فوزه على فريق الزعيم بنتيجة ٤ أهداف مقابل هدف وحيد لفريق الزعيم في مباراة شهد بتفوق فريق الفيصل وبعثرت أوراق فريق الزعيم الذي اعتادت البطولة بأن يكون فريقاً قوياً إلا أن الفيصل استطاع خطف التأهل إلى نهائي البطولة .
وزعت اللجنة المنظمة أرقام سحوبات للجوائز اليومية للجمهور حيث قدم الراعي الفضي للبطولة مؤسسة بيت التسهيل للأجهزة الكهربائية بمحافظة الدلم سلمها الأستاذ عبدالله بن سعد بن صالح بن حسين مالك المؤسسة والجوائز عبارة عن غسالة أوتوماتيك ومكنسة كهربائية وجوائز عينية ورمزية .
حددت اللجنة المنظمة للبطولة الأربعاء موعداً لإقامة النهائي بين فريقي الفيصل وليستر سيتي في تمام الساعة ١٠.١٥مساءً برعاية من الدكتور فهد بن عبدالله بن حسين ورئيس لجنة حكام الخرج الأستاذ نواف بن محسن العتيبي وعدد من المشايخ .
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