أكد وزير الخارجية عادل الجبير اليوم (الثلاثاء) أن مقاطعة بعض الدول العربية لدولة قطر ليست “حصارا”، مؤكدا استعداد المملكة لتقديم مساعدات إغاثية لقطر إذا كانت بحاجة لها.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن: “مقاطعة السلطات في الدوحة ليست حصارا ونحن نطبق حقنا السيادي”.
وأضاف: “موانئ قطر ومطاراتها مفتوحة ونحن لا نمنع إلا الطائرات المملوكة لقطر”.
وأوضح الجبير أن حكومة المملكة العربية السعودية مستعدة لتقديم مساعدات غذائية وطبية للشعب القطري عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، إذا كانوا بحاجة لها.وفق “أخبار 24”.
الوزير #عادل_الجبير يلتقي في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي pic.twitter.com/QQNPcFZxAE
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ١٣ يونيو، ٢٠١٧
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