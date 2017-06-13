أماط بيان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حول حادثة انفجار سيارة بمحافظة القطيف قبل أقل من أسبوعين، اللثام عن السجل الإجرامي للمطلوبين اللذين عُثر على جثتيهما داخل السيارة، حيث تورطا مع آخرين في خطف وقتل رجال أمن واستهداف دوريات أمنية.
وقال المتحدث الأمني إن المطلوب “فاضل عبدالله محمد آل حمادة” سعودي الجنسية، أكدت الأدلة مشاركته في:
– قتل الجندي أول رائد عبيد عابد المطيري في 28 صفر 1436هـ.
– إطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف بتاريخ 13 ذي القعدة 1437هـ، والتي نتج عنها استشهاد الجندي أول عبدالسلام برجس صياح العنزي.
– السطو المسلح على مركبة نقل أموال بحي النابية بالقطيف في 18 ذي القعدة 1437هـ.
– إطلاق النار على دورية أمنية بخضرية الدمام في 16 ذي الحجة 1437هـ؛ ما نتج عنه استشهاد كل من رئيس رقباء موسى علي القبي والجندي نواف محماس العتيبي.
– إطلاق النار على كلٍّ من الجندي أول حسن جبار صهلولي والجندى مفرح فالح السبيعي؛ ما أدى إلى استشهادهما بتاريخ 24 محرم 1438هـ بالدمام.
– إطلاق النار على دورية أمنية نتج عنها استشهاد الجندي أول سلطان صلاح المطيري بتاريخ 29 محرم 1438هـ في القطيف.
– إطلاق النار على الجندي أول موسى دخيل الله الشراري؛ ما أدى إلى استشهاده، بتاروت بتاريخ 8 جمادى الثاني 1438هـ.
– خطف وقتل وكيل الرقيب هاشم غرمان الزهراني، وقتل العريف عبدالله عقيل محيل الدلبحي بتاريخ 3 شعبان 1438هـ في محافظة القطيف.
وأضاف المتحدث أن المطلوب الثاني “محمد آل صويمل” أكدت الأدلة تورطه مع آخرين في:
– خطف وقتل وكيل الرقيب هاشم غرمان الزهراني، وقتل العريف عبدالله عقيل محيل الدلبحي بتاريخ 3 شعبان 1438هـ في محافظة القطيف.
– إطلاق النار على رجال الأمن.
– رصد حركة دوريات الأمن بالقطيف وتمريرها إلى عناصر إرهابية مسلحة لاستهدافها.وفق “أخبار 24”.
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