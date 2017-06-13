تحدث وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن بعض من مناقب ومآثر الأمير الراحل سعود الفيصل، وزير الخارجية السابق، وكيف كان يرد على مخالفيه بأدب جم، كما تطرق للحديث عن علاقته بالبحرين وكيف دافع عنها إبان أحداث 2011م.
وقال آل خليفة، إن الفيصل “لم يكن يغضب حينما يحضر احتماعات دولية ويرى إساءة أو رأيا مخالفاً أو نوعاً من التحامل، بل كان صبوراً ويعد جواباً في باله بكل حذر ويرد بكل هدوء بدون أي إساءة أو رفع صوت، بالطريقة التي تجعل مخالفه يشعر بأنه قزم أمامه، فكان الفيصل يحجم من أمامه بأخلاقه دون أن ينجرف لأسلوبه”.
وأضاف آل خليفة خلال لقائه في برنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”: “حينما كان يرى الإساءة تأتيني كان يلتفت لي يقول: خالد، ممكن أجاوبه أنا؟، فكنت أقول له تفضل، فهل من شرف أفضل من أن يجاوب عني الأمير سعود الفيصل، فكان يجاوب بكل احترام، ماكان يجعل المخالفين يأتوننا ويعتذرون”.
وأشار إلى أن أهل البحرين لا ينسون دور الفيصل في الدفاع عن البحرين وقت أحداث 2011 التي شهدت مؤامرة كبيرة على البلاد، موضحاً أن الفيصل جاب العالم وزار عواصم القرار المهمة ونافح عن البحرين كأنه ابن البحرين، وتكلم عن البحرين وأبدى موقفها وكأنه هو وزير خارجيتها.
وأضاف: “الفيصل كان يتواصل معي أحياناً في منتصف الليل أو في وقت الفجر للحديث عن نقطة معينة، فكنت أتعجب متى ينام هذا الرجل”، مؤكداً أن أهل البحرين يعتبرونه رجلاً قومياً ووطنياً وواحداً منهم.
وعن قصة “السيلفي” الشهير الذي جمعهما، قال آل خليفة إنه كان يحمل مع الفيصل في استراحة أثناء العمل على بيان خليجي مشترك، فقال أحد الحاضرين مصادفة كلمة “سيلفي”، فسأل الفيصل “ما هو السيلفي؟”، ففتح آل خليفة كاميرا جواله والتقط صورة لهما وقال له: “هذا هو السيلفي”، مبيناً أن “الفيصل ضحك بشدة، وكان هذا سر اشتهار تلك الصورة وجه الفيصل وليس وجهي أنا”.وفق “أخبار 24”.
وذكر تقرير البرنامج أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون كتبت في مذكراتها أنها اتصلت بالفيصل خلال أحداث الربيع العربي لتعرب عن قلقها من دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين قبل أن يأتي الرد من الفيصل برفض الحديث عن أمر يخص سيادة البحرين وأمنها.
#برنامج_الراحل
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة#الراحل_سعود_الفيصل تكلم عن البحرين ونافح عنها كأنه هو وزير خارجية البحرين في مؤامرة 2011 pic.twitter.com/QUh9XrGQhe
— خليجية (@Khalejiatv) ١٢ يونيو، ٢٠١٧
#برنامج_الراحل
الأمير خالد بن سعود والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يتحدثان عن دور سمو الأمير #الراحل_سعود_الفيصل في تأسيس مجلس التعاون الخليجي pic.twitter.com/5ieISYzTFx
— خليجية (@Khalejiatv) ١٢ يونيو، ٢٠١٧
#برنامج_الراحل
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
يحكي قصة السيلفي الذي التقطه مع سمو الأمير #الراحل_سعود_الفيصلpic.twitter.com/Tgd8yFO8mN
— خليجية (@Khalejiatv) ١٢ يونيو، ٢٠١٧
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