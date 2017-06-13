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أعلنت إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج المصليات والجوامع التي سيقام فيها صلاة عيد الفطر وأوضح مدير الادارة الاستاذ عبدالله بن ابراهيم التركي بان وقت بدأ صلاة العيد سيكون بإذن الله الساعة 5:20 صباحاً والجوامع والمصليات هي :-
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج