في قصة كان عنوانها الأمل لا تحركه الأعضاء تم إفتتاح المعرض الأول للموهوبين من ذوي الإحتياجات الخاصة بالحديثي مول بالسادس عشر من شهر رمضان المبارك حيث تم الإفتتاح بقص الشريط بحضور الاستاذ منصور السعيدان مدير العلاقات والإعلام التربوي ورئيس قسم النشاط الطلابي والدكتور راكان بن ناصر العبيد من مجمعات التعاون الطبية وصيدليات أستاذ العلاج والإعلامي علي الشايقي من ذوي الإحتياجات الخاصة
أقيم هذا الحدث بتنظيم من مجمعات التعاون الطبية ومركز روح الإرادة ومشاركه مميزة من فريق نحن لكم التطوعي وسط حضور كبير وتفاعل من الأفراد والمؤسسات التي بادرت بالسبق لحضور هذه القصه لقراءه أجمل قصه قد تورى عن الأمل حيث احتوى المعرض على مجموعة من المواهب المتميزة
من الخط العربي والرسم والفن التشكيلي وفن النحت والتصوير من ذوي الاحتياجات الخاصة
ومن جانبها أعربت مجمعات التعاون الطبية عن خالص شكرها لمن كان له دور في إنجاح الفعالية مركز روح الإرادة وفريق نحن لكم التطوعي وحلويات قصة حلى وشركه زوايا العقارية وايصال رساله الأمل الى قلوب كل من حضر لهذه القصة .
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