اقتنص البطل السعودي يزيد الراجحي لقب رالي إيطاليا، سابع جولات بطولة العالم للراليات، وذلك على متن سيارته الـفورد فييستا “آر أس”.
وتمكن الراجحي برفقة ملّاحه البريطاني مايكل أورر، من تحقيق الفوز، بعد تصدره مُنذ اليوم الأول، حيث استمر بتسجيل أسرع الأزمنة في جميع مراحل الرالي الذي تستضيفه جزيرة سردينيا المتوسطية.
وأضاف البطل إنجازًا جديدًا له في البطولات العالمية، مستغلا خبرته في القيادة فوق المسارات الحصوية غير الممهدة التي طغت على الرالي، محققًا نتيجة قلَّ نظيرها لسائق سعودي في المحافل العالمية.
وقال الراجحي في تصريحات له بعد الفوز “الحمد لله، سار الرالي على أتم وجه، وحققنا الفوز به، تزامن هذا الفوز مع شهر رمضان المبارك وبذلك أعتبر بأن عيدي سيكون عيدين؛ إذ أهدي هذا الفوز لبلادي المملكة العربية السعودية ولكل عشاقي ومتابعي، وأعدهم بتكرار مثل هذه الإنجازات في المرات المقبلة إن شاء الله”، مقدما شُكره وتقديره للراعي الرسمي لفريقه، سلسلة “جان برجر”، لتوفيره الدعم والاهتمام المستمرين لأنشطة الفريق.وفق “عاجل”.
واعتبرت مشاركة البطل الكبير في رالي إيطاليا جزءًا من برنامج مشاركاته في رياضة السيارات المحلية والإقليمية والعالمية، التي يطمح من خلالها لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات، إضافة إلى رفع اسم المملكة عاليًا.
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