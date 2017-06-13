قام حارس منتخب مصر الدولي عصام الحضري، بإبعاد ميكروفون قنوات بي إن سبورت من أمامه على منصة مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمباراة تجمع بين منتخبي مصر وتونس.
وأظهرت لقطات تليفزيونية الحضري أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وتونس مساء أمس الأحد وهو يجلس بجانب هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ويبعد ميكروفون القناة القطرية من أمامه إثر قرار مصري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
يشار إلى أن مباراة مصر وتونس التي أقيمت ضمن تصفيات القارة الأفريقية لكأس القارة 2019، انتهت بفوز تونس بهدف وحيد.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج