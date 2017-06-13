رفض الأرجنتيني المخضرم استيبان كامبياسو لاعب خط وسط فريق اولومبياكوس اليوناني عرضاً من ناد سعودي خلال اليومين الماضين .
وأشارت الصحف اليونانية أن الارجنتيني كامبياسو صاحب الــ 37 عامأ تلقى عرضاً مالياً جيداً من نادي سعودي خلال اليومين السابقين ولكن رفض العرض من قبل اللاعب لعدم رغبته في الاحتراف في الدوري السعودي .
واوضحت أن كامبياسو يملك حالياً عرضاً آخر من فريق أبولو سميرنا اليوناني والذي دخل في مفاوضات جادة مع الارجنتيني من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة القادمة .
وأفادت أن عقد كامبياسو مع اولومبياكوس سينتهي في أواخر شهر يونيو الحالي وبالتالي أصبح أمر تجديد عقدة مع الفريق خلال الموسم القادم في حالة غير مؤكدة بسبب قلة مشاركته الاساسية مع الفريق خلال منافسات الدوري اليوناني وبالتالي أصبح فرصة استمراره مع الفريق خلال الفترة الموسم القادم أمر غامض .
الجدير بالذكر أن كامبياسو سبق أن لعب مع فريق ريال مدريد الإسباني خلال عام 2002 ثم انتقل لفريق نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال عام 2004 ويعتبر هو أكثر لاعب في تاريخ الأرجنتين تتويجاً بعدد 23 بطولة .وفق “النادى”.
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