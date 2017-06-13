كشف الإعلامي الإماراتي بقناة “سكاي نيوز عربية” أحمد يوسف السيد، عن مفاجأة سارة لجمهور نادي الهلال، بشأن اللاعب السوري عمر خريبين والذي تجري جهود لاستمراره في صفوف الزعيم.
وقال الإعلامي أحمد السيد في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”: “رسمياً.. عمر خريبين يدفع الشرط الجزائي لنادي الظفرة الإماراتي، ونادي الهلال السعودي له الخيار الأول بشراء بطاقة اللاعب”.
يذكر أن عمر خريبين لعب لنادي الهلال لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادماً من نادي الظفرة الإماراتي، وقدم أداءً مميزاً وساهم في تتويج الفريق بلقب بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.
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