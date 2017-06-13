في ظل المقاطعة التي فرضتها بعض الدول تأتي على رأسها السعودية والإمارات ومصر على دولة قطر والتي أدت إلى قطع العلاقات وسحب السفراء وإغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية عنها ، رفض المنسق الإعلامي للمنتخب الإماراتي إجابة المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني باوزا على سؤال مراسل قناة bein sport في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل مواجهة المنتخب الإماراتي ومنتخب تايلاند وطالب المنسق الإعلامي من مراسل القناة عدم السؤال وحوّل السؤال لأحد الصحفيين الآخرين.
وفق “أخبار 24”.
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