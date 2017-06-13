دخل نادي الاهلي في مفاوضات جادة مع الفرنسي كريستوف غالتير المدرب السابق لفريق سانت إتيان الفرنسي وذلك ليكون بديلاً عن المدرب السابق السويسري كريستيان جروس خلال الموسم الجديد وذلك وفق ما ألمحت له الصحف الفرنسية والتي أكدت أن ناد سعودي تقدم بعرض مالي مغري من أجل الحصول على خدمات المدرب الفرنسي غالتير خلال الفترة القادمة.
وأضافت أن مسؤولي النادي السعودي قد اجتمعوا مع المدرب في لندن خلال شهر رمضان الحالي ولذلك لمناقشة العرض المقدم والامور المتعلقة بالبنود المالية للعقد الجديد .
وأفادت ان النادي السعودي أبلغوا المدرب بأنهم لديه مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا بنظام خروج المغلوب وبالتالي سيكون هو المرشح الاول للمنصب التدريبي للفريق السعودي .
واوضحت ان المدرب غالتير رفض عرضاً تدريباً خلال الفترة السابقة من فريق أولمبياكوس اليوناني وذلك بسبب مشاكل التوقيت الزمني التي كانت في لحظة توقيت أجرائه للعملية الجراحية لمفصل الورك والتي على آثرها رفض العرض اليوناني من اجل الراحة لما بعد العملية بعد نصائح الاطباء له كما لديه عرض جديد آخر من فريق كريستال بالاس الانجليزي والذي لم يعطي قرارة حول هذا العرض الجديد .
وزادت الصحيفة أن المستقبل التدريبي لغالتير غامض وفق العروض المقدمة والتي لم تؤكد خلالها أين ستكون وجهته المقبلة وبالتالي سوف تكشف الايام القادمة الملامح النهائية للدول التي سيقلع لها المدرب خلال الموسم الجديد .وفق “النادى”.
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