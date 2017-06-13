كشف أحد الضباط من زملاء الشهيد الرائد طارق العلاقي؛ الذي استشهد أول أمس “الأحد” في هجوم على دورية أمنية بالعوامية، تفاصيل مكالمة الفجر التي دارت بينهما قبل الحادثة بساعات.
وقال الضابط وفقا لـ”سبق”، إن الاتصال الأخير مع الشهيد العلاقي لم يكن كأي اتصال فقد شعرت أنه يودعني من خلال نبرات صوته، رغم أنه كان يتحدث خلال المكالمة بشجاعة، حيث أقسم خلال المكالمة بالقول: “والله لأفدي الوطن بدمي”.
وأضاف “قلت له: فيه شيء حصل معك؟ صوتك مختلف؟ فرد الشهيد بقوله: عندي مهمة ولازم أنفذها على أكمل وجه، وبإذن الله النصر أو الشهادة”.
وأوضح أنهما سردا خلال المكالمة ذكريات الأوقات التي عملا فيها سويا، مشيرا إلى أن الشهيد كان يشعر أنها آخر مكالمة بينهما.
وروى مقتطفات من حياة الشهيد في عمله قائلا: “كنت أغار من شجاعته، حيث في المداهمات كان هو المقدام الأول لكل مداهمة حاملاً روحه على كفه ولا يخشى شيئًا، ولم أجده إلا متحمسًا غيورًا على وطنه ومكتسباتها”، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.
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