حسمت هيئة الرقابة والتحقيق قضية الطفل عبدالله بدر الحربي الذي راح ضحية نهش كلاب ضالة له بالقرب من منزل أسرته في القوارة بالقصيم، وذلك بإصدار قرارات عقابية بحق رئيس البلدية السابق، ومدير الخدمات ومدير صحة البيئة.
وتضمنت العقوبات التي أصدرتها هيئة الرقابة والتحقيق في القضية، حرمان رئيس البلدية السابق من علاوة العام، وحسم راتب شهر من كل من مدير الخدمات ومدير صحة البيئة.
وكان الطفل عبدالله بدر الحربي، قد لقي حتفه إثر تعرضه للنهش من كلاب ضالة أثناء ذهابه من منزل أسرته إلى منزل أحد أقربائه بالحي، حيث عثرت عليه أسرته مضرجاً بدمائه، وأقام والده دعوى ضد بلدية القوارة التابعة لمنطقة القصيم مطالباً إياها بتعويض مالي، إلا أن المحكمة الإدارية ببريدة رفضت دعوى الأب.وفق “أخبار 24”.
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