نفت إدارة أوقاف ومساجد الطائف وجود طلاسم وأعمال سحر بمصلى النساء بجامع عبدالله بن عباس، مؤكدة أن الصور التي تداولها النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي للطلاسم لا أساس لها من الصحة.
وأشارت في بيان لها أنه لم يرفع إليها من قبل المراقب المكلف بالجامع، ولا من المشرفات على مصلى النساء أي بلاغ بخصوص وجود طلاسم، مبينة أن المراقب والمشرفات نفوا وجودها.
وأوضحت أن ما ذكر عن أن مصلى النساء وكر للمتسولين ومجهولي الهوية مجرد شائعات، لافتة إلى أن الجامع لا يخلو من بعض وقائع التسول العارضة.وفق “أخبار 24”.
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