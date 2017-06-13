طبقت إدارة صحة البيئة متمثلة بإدارة الرقابة الصحية الغرامة بحدها الأعلى على أحد المطاعم بمحافظة الخرج وذلك لوجود مواد غذائية غير صالحة للأستخدام إضافة إلى وجود أكلات ومواد غذائية مخزنة من اليوم السابق إصافة إلى سوء النظافة .
هذا وبين وئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري بإستمرار الجولات المكثفة على المطاعم والبوفيهات والتي تحظى بكثافة شرائية خلال الشهر المبارك وما تقوم به بعض المطاعم من مخالفات خلال التجهيز للمأكولات وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالف للأنظمة والأشتراطات البلدية وأنه ستطبق العقوبة بحدها الأعلى والتي قد تصل إلى إغلاق المطعم حسب النظام المتبع .
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