شدد الشيخ صالح المغامسي، إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، على أنه لم يعتقد يوماً كفر أحد من أهل القبلة، وأن رأيه ليس له علاقة بزيارة أحد أو لقائه.
وقال المغامسي في تغريدة دونها على حسابه بموقع “تويتر”: “جلست للتدريس منذ ثلاثين سنة، ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا لم أعتقد كفر أحد من أهل القبلة، وليس لزيارة أحد أبداً ولا لقائه علاقة بما أدين الله به”.
وأثار المغامسي الجدل بشأن حديثه في برنامجه اليومي على القناة السعودية الأولى، حيث نوه إلى أن السنة والشيعة والإباضية والإسماعيلية جميعهم مسلمون، ومن الأولى ألا يكون بينهم اقتتال وسفك دماء، وأن يجتهد كل منهم في الحق بطريقته.وفق “أخبار 24”.
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