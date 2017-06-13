ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، والتي اتخذ فيها عدة قرارات وناقش خلالها آخر المستجدات محلياً ودولياً.
واطلع المجلس في بداية جلسته على نتائج مباحثات خادم الحرمين مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الصباح وملك البحرين حمد آل خليفة، وفحوى الاتصالات التي أجراها مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورحب المجلس بالإعلان الصادر من المملكة والإمارات والبحرين وقطر الذي تضمن تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المرتبطة بقطر، كما رحب بتصريحات الرئيس الأمريكي التي أشاد فيها بدور المملكة القيادي ومطالبته لقطر بضرورة التوقف عن دعم الإرهاب.وفق “أخبار 24”.
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