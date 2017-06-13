أظهر مقطع فيديو أحد اللاعبين السابقين في نادي النصر شاكر الدوسري، والذي يعيش الآن في دار الرعاية الاجتماعية منذ نحو 10 سنوات.
وأوضح اللاعب السابق أنه كان لاعباً في النصر إبان عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وكان رئيس النادي وقتها هو الأمير عبدالرحمن بن سعود، مضيفاً أنه استمر لاعباً في صفوف الفريق حتى وفاة الملك فيصل.
ووجه شاكر رسالة إلى لاعبي نادي النصر، تمنى لهم فيها الفوز دائماً والتوفيق في الدنيا والآخرة.
وفق “أخبار 24”.
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