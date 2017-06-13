قام وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أمس الأحد، بتدشين برنامج “إجازتي 2” في نادي زهير بن سليم الموسمي بحي الغدير بالرياض وشارك الطلاب ألعابهم بالنادي.
وأكد العيسى أهمية الأندية الموسمية في تنمية مهارات الطلاب، وربطهم بخطط التنمية في المملكة، ورفع قدراتهم العقلية والذهنية، مشيرا إلى أنها تساهم في تقوية اللحمة الوطنية، وتعزيز انتماء الطلاب والطالبات لوطنهم والدفاع عنه.
وأوضح أن برنامج “إجازتي” يحظى بتقييم مستمر لتطويره عاماً بعد آخر؛ لافتاً إلى أن الوزارة تسعى من خلال مبادرة التحول الوطني إلى زيادة أندية الأحياء إلى 2000 نادٍ إلى عام 2020.
من جهته، قدّم مدير النشاط الطلابي بإدارة التعليم بالرياض، الدكتور أنور أبو عباة نبذة عن الأندية الموسمية للبنين والبنات التي تشتمل هذه السنة على خمسة مسارات: التطوعي، التقني، السياحي، الوظيفي، الترفيهي؛ مشيراً إلى أن عددها وصل إلى 112 نادياً على مستوى منطقة الرياض، و680 نادياً موسمياً على مستوى المملكة.وفق “أخبار 24”.
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