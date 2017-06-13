كشف المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني، عن سبب حجب قنوات beinsports القطرية في المملكة، والتي كانت تابعة لشبكة “الجزيرة”، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكها.
وأوضح القحطاني أن مخطط الشبكة كان يهدف إلى أن تشتمل خريطة تلك القنوات على نشرات وبرامج سياسية لضرب استقرار الدول، بعد شرائهم لحقوق نقل المباريات والبطولات بخمسة أضعاف القيمة الفعلية لها.
وأضاف أن هناك ثغرة قانونية هائلة في احتكارهم لحق النقل بالمنطقة، وأنه يتضح ذلك بمراجعة الوضع في بريطانيا وفرنسا مثلا، مبشرًا بأن هناك حلولًا بديلة ستتوفر قريبًا بشكل مجاني أو رمزي.وفق “أخبار 24”.
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