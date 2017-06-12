أعاد ناشطون تداول تصريحات سابقة للشهيد الرائد طارق العلاقي، الذي استشهد في هجوم بالعوامية أمس الأحد، وكان من أبرز ما جاء فيها: “سعيد بسيلان دمائي على تراب الوطن حباً وتضحيةً.. والتصدي للإرهابيين شرف عظيم”.
وكان الشهيد العلاقي قد تعرض لإصابة قبل عامين أثناء مداهمة أوكار مطلوبين في العوامية وأصر على العودة لعمله، وظل طيلة حياته فخوراً بنضاله من أجل وطنه وتقديم نفسه فداء له.
يقول العلاقي في تصريحات صحافية سابقة بعد إصابته: “أعتز وأفتخر بالتصدي للإرهابيين، وإنه لشرف عظيم وأنا في ميدان الفداء والتضحية دفاعا عن الوطن”.
ويضيف العلاقي الذي وقف محارباً رغم تعرضه لإصابة سابقة: “أنا سعيد جداً بأن سالت دمائي على تراب الوطن حباً وتضحية له، وكلنا فداء له وسأبقى جندياً حتى وأنا على فراش الموت”.
وكان الرائد طارق العلاقي، استشهد أمس إثر هجوم بـ”عبوة ناسفة” استهدف دورية أمنية في حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف، وأصاب رجلي أمن.وفق “أخبار 24”.
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