سعد بن سليمان الفريخ

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الأمن العام : السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة المساس بالنظام العام أو القيم الدينية

المحتوى السابق المحتوى التالي كلمات مؤثرة لـ«العلاقي» قبل استشهاده