شهد وفد من المملكة الحفل الختامي لمسابقة إفريقيا الكبرى الـ18 لحفظ القرآن الكريم، أمس الأحد بالعاصمة التنزانية دار السلام برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة.
وشارك في المسابقة مجموعة كبيرة من حفظة كتاب الله من 15 دولة من شرق إفريقيا، وتم تكريم الفائزين في المسابقة في الحفل الذي أقيم باستاد المدينة بحضور أكثر من 65 ألف شخص.
وأشاد رئيس وزراء تنزانيا المتحدة قاسم ماجاليوا، بجهود المملكة العربية السعودية، في خدمة كتاب الله الكريم، ورعايتها ودعمها للمسابقات القرآنية في مختلف دول العالم.
من جهته، هنأ ممثل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور إبراهيم الزيد الفائزين والمشاركين في المسابقة، على نيلهم شرف خدمة أهل القرآن الكريم، معلناً عن رعاية الوزارة لهذه المسابقة وتكريم الفائزين فيها ابتداءً من هذا العام، وذلك امتداداً لجهود المملكة العربية السعودية في العناية بالقرآن الكريم وأهله.
وفق “أخبار 24”.
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