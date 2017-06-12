قال مصدر مسؤول في مؤسسة الملك فيصل الخيرية إن يوسف القرضاوي لم يفز بجائزة خدمة الإسلام وإنما فاز بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية، وهي جائزة “أكاديمية” وليست “تقديرية”، ولا تُقدم للشخص بعينه، وإنما بحسب بحوث قدمها.
وأوضح المصدر أن القرضاوي حصل على الجائزة عام ١٩٩٤م، بناءً على بحث ودراسة معنية بالفقه الإسلامي صنَّفها بالاشتراك مع الشيخ السيد سابق حمد التهامي.
وأضاف المصدر بحسب “الحياة” أنه لم يتم إقرار سحب الجائزة من القرضاوي حتى الآن.
يشار إلى أن المملكة والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قبل أيام إدراج يوسف القرضاوي بجانب 58 شخصاً آخرين على لائحة الإرهاب، فيما وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بسحب كتب القرضاوي من مكتبات الجامعات والكليات والمدارس وإدارات التعليم.
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