كشفت مصادر مطلعة عن إصدار ثلاث دوائر لمحكمة الاستئناف في الرياض وجدة، أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 20عاماً والجلد، بحق 7 من موظفي البنوك ومحاسب في إحدى شركات القطاع الخاص، لتورطهم في عمليات استيلاء على أكثر من 30 مليون ريال من أموال البنك والمودعين.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الحياة” أن المحكمة الجزائية في الرياض قضت بالسجن 11 عاماً على اثنين من موظفي أحد البنوك، وجلدهما ألف جلدة وإلزامهما برد 25.6 مليون ريال قيمة أكثر من 323 ألف سهم تابع لمحفظة أحد العملاء.
وأشارت إلى أن المتهمين تحايلوا على العميل دون علمه ونفذوا عمليات بيع الأسهم وتحويل الأموال، لافتة إلى أنه بعد ثبوت التهمة عليهما باستغلال وظيفتهما والاشتراك في اختلاس مبلغ مالي، واستخدام الأرقام السريّة لبعض موظفي المصرف؛ حكمت المحكمة في الحق العام على المتهم الأول بسجنه ثمان سنوات وجلده 800 جلدة، وعلى المتهم الثاني بسجنه ثلاث سنوات وجلده 200 جلدة.
وفي الحق الخاص ألزمت المحكمة المتهم الأول بتسليم البنك الأسهم كاملة، والتي وصلت قيمتها مع أرباحها أكثر من 25 مليون ريال.
وفي قضية مماثلة، قضت المحكمة الجزائية في الرياض بالسجن 12 سنة ونصف السنة على موظفين في أحد البنوك ومحاسب بإحدى الشركات، وألزمت موظفي البنك برد 2.7 مليون ريال، بعد تورطهم في جريمة سحب المبلغ من حساب الشركة في البنك بشيك مزور مدفوع لأحد محال الذهب مقابل شراء 12 سبيكة ذهبية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج