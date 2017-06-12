روى الكويتي زيد الخباز قصة فقدانه مبلغ 16 ألف ريال وأغراضا شخصية، أثناء إحرامه بميقات ذي الحليفة (أبيار علي) على طريق المدينة – مكة، وكيف قادت أمانة عامل إندونيسي إلى العثور على المبلغ وبقية المفقودات.
وقال الخباز إنه غادر المدينة المنورة متجهاً إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة في الأول من يونيو الجاري، وأثناء توقفه بالميقات للإحرام للعمرة نسي ملابسه وأغراضه ومبلغ 16 ألف ريال بدورات المياه بالميقات.
وأضاف أنه لم يتذكر أنه نسي أمواله وأغراضه إلا قُبيل وصوله مكة، فأخبر السائق الذي كان ينقله إلى العاصمة المقدسة بالأمر، فقام السائق بالاتصال بشقيقه، الذي بدوره اتجه إلى الميقات واستفسر عن المفقودات، فأفادته أمانات الميقات أنه تم العثور عليها من خلال عامل إندونيسي قام بإيداعها في صندوق الأمانات.
واتصل به السائق في اليوم التالي وأخبره بالعثور على الأموال والأغراض، وقام بتسلمها بعد ذلك بيومين في مكة، مبيناً بحسب “عين اليوم” أنه وجد مظروف الأموال مغلقاً كما هو ما يدل على أن العامل لم يقم حتى بفتحه، معبراً عن شكره وامتنانه للعامل ولأمانته.
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