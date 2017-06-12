افتتح الامين العام للغرفة التجارية والصناعية بالخرج المهندس منصور بن حمود العماج بحضور رجل الأعمال محمد الزهراني ورجل الأعمال سعود الدوسري ومجموعة من رواد الأعمال و نخبة من الإعلاميين ورواد ورائدات الاعمال والمال أول فروع حلويات لي داماس سويت المتخصصون في الحلويات العربية الاصيلة بالمملكة العربية السعودية مساء يوم الجمعة 14/09/1438هـ الموافق 09/06/2017م بمجمع البرج بلازا الواقع بمدخل المحافظة .
قص شريط الافتتاح “العماج” ثم ألقى الرئيس التنفيذي لشركة أنبجن الاستاذ منصور القحطاني كلمة ترحيبية رحب بجميع الضيوف وقدم لهم جزيل الشكر على تلبيه الدعوة ومشاركتهم افتتاح أول فروع حلويات لي داماس سويت بعدها ألقى المهندس منصور العماج كلمة قدم فيها التهنئة باسم الغرفة التجارية والصناعية بمدينة السيح كما رحب بضيوف المحافظة القادمين من الرياض وتحدث خلال الكلمة عن الفرص التجارية التي تشهدها محافظة الخرج وأن الخرج مقبلة على نهضة نوعية في الاستثمارات والتطوير , ودعم غرفة الخرج للجنة شباب الأعمال بعدها توجه م.العماج والضيوف بالتعرف على منتجات لي داماس سويت وتناول الضيافة المقدمة من لي داماس سويت .
التقى المهندس منصور برواد ورائدات الاعمال والمال والاعلاميين والاعلاميات الشباب وأوضح لهم ما تقدمه الدولة حفظها الله من دعم لرواد الاعمال وما توليه الغرفة التجارية بالخرج من اهتمام لمساعدة شباب الاعمال سواء القسم النسائي أو شباب الاعمال وأن الغرفة على أتم الاستعداد لاستقبال استفساراتهم وتوجيههم لبدأ مسيرتهم التجارية .
فُتح المهندس “العماج” المجال للضيوف بتوجيه الاسئلة والاستفسارات وأجاب على جميع استفساراتهم وتوجيههم كلن على حسب استفساره بعد ذلك التقطت الصور التذكارية وتوزيع الهدايا على الضيوف المشاركين .
يقدم لي داماس سويت منتجات مستوردة لها مصنع متخصص في دولة الامارات كانت بداية تصنيع الحلويات من ١٩٥١ يتم تصدير الحلويات لبعض الدول الاوروبية مثل السويد وفرنسا وفي دول الخليج تتميز الحلويات بالتالي:
نسبة دهون قليله جداً ونسبة السكر قليلة وخاليه من المواد الحافظة لذلك يجب حفظها في درجة حرارة أقل من ١٨ درجه مئوية خاليه من المواد المعدلة وراثيا والملونات والمنكهات وغيرها من المواد الكيميائية .
كما أن حلويات لي داماس تستخدم أجود المواد الأولية من كافة أنحاء العالم كما أن العلب المستخدمة في التغليف صديقة للبيئة وهي معتمده من المنظمة العالمية TÜV العلب تأتي بشكل فاخر وانيق وحرصنا على تغليف المنتج من الداخل والخارج ليحافظ على جودته وطعمه .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج