تغنى مدرب حراس المرمى بنادي الهلال ، الروماني درانكا تجربته مع الزعيم الموسم الماضي حيث تم تصعيده من الفريق الأولمبي للفريق الأول عقب رحيل المدرب السابق ماتوساس.
وقال درانكا في تصريحات لإحدى الصحف الرومانية :”كان موسمًا استثنائيًا للهلال وجماهيره بعد تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات”.
وتابع في حديثه لصحيفة “gds” : ” كنت مع الفريق الأولمبي وبعد مرور شهر تم تغيير الطاقم وصعد طاقم الفريق الأولمبي وعندما جاء المدرب الحالي رامون دياز وافق على استمراري مع الفريق الأول”.
وأشاد الروماني بحارس مرماه عبد الله المعيوف حيث قال إنه حارس مجتهد وكان مفيدًا للفريق بصورة كبيرة وعبّر عن سعادته بانضمامه لصفوف الأخضر .وفق “سبق”.
وعن الهلال قال :”نادٍ كبير ومحترم والتعامل معه احترافي .. يملك قاعدة جماهيرية حاشدة .. من غير الممكن أن يأتي لأحد عرض من الهلال ويرفضه .. باختصار ..
الهلال لا يمكن رفضه”.
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