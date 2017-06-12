أكد الكاتب الرياضي محمد الدويش أن المدير الفني لنادي الهلال، رامون دياز، يريد تغيير منهجية لعب الفريق الهلالي بشكل كبير في الموسم المقبل، وذلك بالاعتماد على اللعب من العمق أكثر من استخدام الكرات العرضية، وهو ما يُفسر ما يتردد حول رغبته في ضم لاعب خط وسط باراغوياني.
وقال الدويش في تصريحات عبر قناة 24 الرياضية: “استغرب أن دياز يريد ضم لاعب في خط الوسط، رغم أن الهلال يمتلك العديد من الأسماء المميزة في هذا المركز، تفسيري أن المدرب يريد تغيير منهجية لعب الفريق بالاعتماد بصورة أكبر على الاختراقات من العمق”.
وأضاف: “هذا الأمر لمسته في مباريات الهلال خلال الموسم الحالي، يتضح أن فلسفة دياز هي الهجوم من العمق أكثر من اللعب على الأطراف، ولذلك فهو يريد تدعيم خط الوسط بلاعب أجنبي مميز على حساب البرازيلي ليو بوناتيني، الذي قرر عدم بقاءه بصفوف الهلال”.وفق “النادى”.
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