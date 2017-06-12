علمت مصادر أن صفقة انتقال لاعب وسط التعاون أحمد الزين إذا ما تمت لصالح النادي الأهلي ستتضمن انتقال حارس الأخيرباسم العطالله وعلي الزبيدي بنظام الإعارة إلى الأول.
وتشير “الرياض” إلى اقتراب الأهلي من حسم الصفقة بحوالي عشرة ملايين ريال ولم يؤجلها سوى حصة التعاون كون عقد اللاعب تبقى عليه قرابة العامين.
والتحق الزين بالتعاون قادماً من أبها بعد تنسيقه من نادي الاتحاد عندما كان في الفريق الأولمبي.
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